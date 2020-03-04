Гречаный провела встречу с послом Турции в Молдове (ФОТО)

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Спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Молдова Гюролом Сёкменсюэром.

В рамках встречи председатель парламента поблагодарила за постоянную поддержку, оказываемую Турцией нашей стране, а также за высокий уровень сотрудничества между двумя государствами. Она также отметила важность стратегического партнерства с Турецкой Республикой и готовность Кишинева к его развитию.

– Поблагодарила за приглашение принять участие в торжествах, организованных по случаю столетия со дня основания Великого Национального Собрания Турции, подчеркнув, что для меня это честь, – написала Гречаный на своей странице в социальной сети.