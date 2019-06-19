Гречаный провела встречу с послом России в Молдове

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Единая позиция РФ, США и ЕС по вопросу преодоления политического кризиса в Молдове стала решающей для мирной передачи власти в нашей стране. Об этом в рамках встречи с послом России Олегом Васнецовым заявила председатель парламента Зинаида Гречаный.

Гречаный выразила благодарность за доверие, оказанное Россией парламентскому большинству и правительству.

⁃ Благодарю руководство Госдумы РФ за поздравительные послания и оказанную поддержку, – сказала Гречаный.

Спикер также рассказала дипломату о последних рассмотренных и принятых парламентом законопроектах и заявила, что в ближайшее время будут созданы группы дружбы и межпарламентские комиссии.

В свою очередь Олег Васнецов поприветствовал создание парламентского большинства и отметил, что Россия в числе первых стран признала легитимность новой власти в Молдове.

⁃ Позиция РФ была выражена публично президентом нашей страны в СМИ. Мы продолжим с интересом следить за деятельностью нового созыва парламента, а также за действиями нового правительства, – сказал Васнецов.