Гречаный провела встречу с послом Польши в Молдове (ФОТО)

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Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Республике Молдова Бартломеем Зданюком. Стороны обсудили вопросы текущего состояния молдо-польских отношений, политической ситуации в нашей стране и развития законодательного процесса.

Собеседники отметили очень хороший уровень межпарламентского сотрудничества между нашими странами и приветствовали создание в Сейме и Сенате Польской Республики Парламентской группы дружбы с Молдовой, а также созыв в ближайшем будущем заседания Парламентской ассамблеи Молдовы и Польши.

Посол передал мне приглашение спикера Сейма Республики Польша Эльжбеты Витек принять участие в Саммите спикеров стран Центральной и Восточной Европы, который состоится в начале июня в Варшаве и который мог бы дать новый импульс для укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества, – сообщила Гречаный на своей странице в соцсети.