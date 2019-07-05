Гречаный провела встречу с послом Италии в Молдове (ФОТО)

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Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Республике Молдова Валерией Бьяджотти.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений между нашими странами и рассмотрели текущую политическую ситуацию в Республике Молдова. В частности, Зинаида Гречаный отметила, что новое парламентское большинство вместе с президентом и правительством полны решимости обеспечить политическую стабильность и создать благоприятную основу для развития страны. Спикер поблагодарила Италию за поддержку и передала сердечные поздравления в связи с избранием итальянского депутата Дэвида-Марии Сассоли на пост председателя Европейского парламента.

В ходе беседы Гречаный также подчеркнула необходимость активизации переговорного процесса по двустороннему соглашению о социальном обеспечении для дополнительной защиты наших граждан, работающих в Италии. Стороны отметили, что между двумя странами налажен хороший уровень сотрудничества и высказались за интенсификацию двусторонних отношений, в том числе на межпарламентском уровне.