Гречаный провела встречу с послом Болгарии в Молдове

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Расширение двустороннего межпарламентского сотрудничества между Молдовой и Болгарией стало главной темой сегодняшней встречи спикера парламента Зинаиды Гречаный с послом этой страны в РМ Евгением Стойчевым.

Председатель парламента поблагодарила руководителя дипломатической миссии за помощь, оказываемую Болгарией Тараклийскому району Молдовы. Спикер также выступила за активизацию парламентского сотрудничества, в том числе путём взаимных визитов групп дружбы.

⁃ Парламентскую группу дружбы с Республикой Болгария возглавляет депутат социалист Иван Забунов, – сказала она.

Спикер также выразила открытость молдавских властей к привлечению новых инвестиций в нашу страну, отметив интерес конкретно к болгарским инвесторам.