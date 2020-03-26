Гречаный провела встречу с послом Беларуси в Молдове

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Молдове Сергеем Чичуком по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Зинаида Гречаный поблагодарила дипломата за плодотворное сотрудничество и вклад в сохранение добрых отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами и народами, в том числе на уровне парламентов. Спикер поздравила Сергея Чичука с присвоением высокой государственной награды Республики Молдова – Ордена Почета.

Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом и обменялись информацией о мерах борьбы с его распространением, предпринимаемых властями обеих стран. Они выразили уверенность в том, что все государственные учреждения Молдовы и Беларуси смогут как можно скорее вернуться к нормальному режиму работы, и повестка двустороннего сотрудничества будет возобновлена в полной мере.

В заключение беседы Зинаида Гречаный пожелала послу дальнейших успехов в дипломатической карьере и заверила, что он всегда будет дорогим гостем на молдавской земле.

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