Гречаный провела встречу с послом Азербайджана

Гречаный провела встречу с послом Азербайджана

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась вчера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в РМ Гудси Дурсун оглы Османовым.

В ходе встречи было отмечено, что между Молдовой и Азербайджаном сложились отношения дружбы и сотрудничества, а также взаимной поддержки в международных организациях, пишет moldpres.md. Стороны высказались за дальнейшее расширение молдо-азербайджанских взаимоотношений, выразив уверенность в том, что предстоящий визит председателя парламента Молдовы в Баку придаст новый импульс партнёрству между странами.

По традиции, накануне 1 марта Зинаида Гречаный подарила Гудси Османову мэрцишор как символ наступления весны.

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