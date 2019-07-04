Гречаный провела встречу с послом Армении в Молдове

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась сегодня, 4 июля, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Республике Молдова Дживаном Мовсисяном.

Глава дипломатической миссии передал спикеру поздравление от имени Председателя Национального Собрания Республики Армения. В послании выражена уверенность в том, что совместными усилиями межпарламентские отношения между двумя государствами будут выведены на качественно новый уровень.

В ходе встречи стороны отметили динамичный и позитивный характер двусторонних отношений между двумя странами, при этом выразили необходимость углубления и расширения сотрудничества между Республикой Молдова и Республикой Армения, в том числе на уровне парламента. В этом контексте они обсудили возможность организации заседаний совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также на уровне межпарламентских групп дружбы.