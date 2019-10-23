Гречаный провела встречу с послами ЕС

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с послами Европейского союза, ответственными за Восточное партнерство. Во время встречи собеседники спикера выразили поддержку парламентскому большинству в Республике Молдова и одобрение его усилий по проведению реформ.

– Послы ЕС приветствовали тот факт, что политические силы парламентского большинства разделяют ответственность в рамках коалиции, которая является хорошей платформой для дальнейшего сотрудничества ЕС с кишиневскими властями. Европейские представители с оптимизмом оценивают усилия по укреплению госуправления, реформированию правосудия и борьбе с коррупцией. В свою очередь, я высоко оценила поддержку Европейского союза по отношению к нашему государству, в том числе через инструменты Восточного партнерства. Выразила благодарность за разблокирование финансирования со стороны европейских партнеров. Подчеркнула приверженность нашей страны выполнению положений двусторонних соглашений о сотрудничестве с ЕС, что является одним из приоритетов коалиции, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.

В заключение она подтвердила, что власти Республики Молдова будут продолжать продвигать сбалансированную внешнюю политику, прежде всего, в интересах граждан, которая сможет обеспечить развитие хороших отношений со всеми внешними партнерами Молдовы.