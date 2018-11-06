Гречаный провела встречу с новым послом Литвы в Молдове (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась сегодня с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Литвы в Республике Молдова Кястутисом Кудзманасом.

Лидер ПСРМ приветствовала Кястутиса Кудзманаса в нашей стране и выразила надежду на то, что с его назначением партнерство между Республикой Молдова и Литвой будет и далее развиваться по различным направлениям на благо наших граждан. Во время встречи стороны рассмотрели состояние молдо-литовских отношений. Зинаида Гречаный поблагодарила посла за поддержку, которую оказывает Литва Республике Молдове в реализации ряда проектов.

⁃ Сошлись во мнении о том, что благодаря особому географическому положению Республики Молдова между двумя геополитическими блоками, наша страна может с равным успехом сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, – отметила она по итогам встречи.

Лидер социалистов и глава дипмиссии обсудили также экономическую и политическую ситуацию в Республике Молдова, в том числе подготовку к парламентским выборам, которые состоятся в Молдове 24 февраля 2019 года. Зинаида Гречаный проинформировала посла Литвы о проведении Партией социалистов праймериза, или предварительных внутрипартийных выборов кандидатов ПСРМ по одномандатным округам, а также о запланированном на 18 ноября митинге народного большинства, который организует ПСРМ в центре Кишинева.

В заключение стороны договорились поддерживать добрые дружеские отношения и способствовать развитию сотрудничества между двумя странами.