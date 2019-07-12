Гречаный провела встречу с делегацией Всемирного банка (ФОТО)

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Председатель парламента встретилась с делегацией Всемирного банка во главе с директором данной организации по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконеном. В ходе беседы обсуждалась приоритетная повестка дня и перспективы дальнейшего взаимодействия для обеспечения устойчивого и всестороннего развития нашей страны. Об этом спикер законодательного органа сообщила на своей странице в соцсети.

– Отметили, что между Республикой Молдова и Всемирным банком сложились хорошие отношения сотрудничества, ВБ демонстрирует открытость для поддержки на пути реформ. Говоря о внешней финансовой помощи в форме грантов или кредитов, подчеркнула, что она должна быть капитализирована прозрачно, корректно, качественно и эффективно. Не будем забывать, что за каждой реформой стоят люди. Люди являются конечными получателями этой помощи, и они должны ощутить благотворный эффект изменений, – написала она.

Спикер также отметила, что приоритетной задачей новой власти является обеспечение устойчивого развития, которое будет трудно достичь, если внешние источники заменят внутренние средства.

– Подчеркнула решимость властей обеспечить политическую стабильность, привлечение инвесторов в страну, искоренение коррупции и справедливое правосудие. Заявила также о необходимости реорганизации экономической структуры страны, отметив, что у Молдовы есть огромный потенциал для экспорта и перспективная производственная база, – добавила спикер.