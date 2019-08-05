Гречаный провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Молдове

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Председатель парламента Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с Дереком Хоганом. Стороны обсудили актуальные вопросы общественно-политической повестки дня страны, а также приоритеты на последующий период.

Как пишет moldpres.md, Гречаный подтвердила намерение созвать в августе внеочередную сессию парламента для рассмотрения ряда важных проектов. В свою очередь, посол США также провёл сегодня встречи с председателем Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Юрием Реницэ.