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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный провела телефонный разговор с послом США в нашей стране Дереком Хоганом. Как сообщает пресс-служба законодательного органа, стороны обсудили ситуацию, связанную с COVID-19, и принятые властями РМ меры для недопущения распространения коронавируса.

В этом контексте Зинаида Гречаный поблагодарила США за оказываемую Молдове поддержку в борьбе с пандемией, имея, в частности, в виду пожертвование, сделанное Северной Каролиной Институту матери и ребенка в Кишиневе, а также инициативы, которые находятся на этапе реализации.

– Мы заинтересованы в сохранении плодотворного сотрудничества с США, а поддержка наших внешних партнеров очень важна в контексте нынешней ситуации, – сказала она.

Собеседники поговорили и о пакете антикризисных мер, принятых накануне путем взятия ответственности Правительством РМ.

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