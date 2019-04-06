Гречаный: Прошедшие годы показали, насколько крепка дружба между народами Молдовы и России

Гречаный: Прошедшие годы показали, насколько крепка дружба между народами Молдовы и России

С посланием по случаю исполнения 27 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией выступила и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Она отметила, что прошедшие годы показали, насколько крепка дружба между нашими народами и насколько сильны связи между нашими странами.

Пройдя через непростой этап во взаимодействии двух государств, мы по-прежнему убеждены в важности развития взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, в необходимости восстановления стратегического партнерства между нашими странами. Мы уверены, что в будущем наши отношения будут только укрепляться как на дипломатическом уровне, так и на уровне экономических, общественных, культурных связей, – подчеркнула лидер ПСРМ.

Ранее с посланием по случаю годовщины выступил и президент Игорь Додон. Он отметил, что стратегическое партнёрство с Россией всегда будет занимать особое место во внешней политике нашей страны.

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