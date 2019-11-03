Гречаный: Призываю всех кишиневцев прийти на выборы и проголосовать за настоящего хозяина! (ВИДЕО)

Гречаный: Призываю всех кишиневцев прийти на выборы и проголосовать за настоящего хозяина! (ВИДЕО)

Председатель парламента проголосовала сегодня за того примара, который наведет порядок как в примарии, так и во всем муниципии для того, чтобы мы все гордились Кишиневом. Об этом она заявила на выходе из избирательного участка. 

Спикер призвала всех граждан быть сегодня активными и отдать свой голос за настоящего хозяина, который сможет решить накопившиеся в городе проблемы, а не за “пустые слова”.

– Самое главное – чтобы мы сегодня пришли на выборы. Мы все хотим, чтобы это был примар на следующие 4 года, а не примар, который придет на полгода или на год и потом убежит на какой-то другой политический этап. Этого, я думаю, никто из кишиневцев не хочет. Поэтому призываю всех прийти на эти выборы и проголосовать – не за политику или геополитику, а за настоящего хозяина, который будет заниматься решением проблем Кишинева, – сказала она. 

Гречаный также отметила, что настоящие хозяева должны быть избраны и в остальных 383 населенных пунктах страны, где сегодня, 3 ноября, проходит второй тур выборов.

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