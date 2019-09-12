Гречаный: Привлечение новых инвестиционных проектов – приоритет для Молдовы (ФОТО)

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Во главе делегации Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный посетила сегодня Выставочный центр компании Huawei в Пекине, где прошла встреча с представителями этой компании.

Для молдавских гостей провели экскурсию по центру и представили новые модели интеллектуальных технологий, передовые технологические решения для домашнего пользования, медицинской диагностики, оперативного контроля населенных пунктов, аварийные устройства и оборудование, а также передовые технологии для образовательной сферы, и т.д.

⁃ Нашу делегацию приветствовал вице-президент компании Huawei Фрэнк Рен, который отметил, что фирма, присутствующая и на молдавском рынке, будет продолжать инвестировать и вносить вклад в улучшение информационных сетей, а также помогать нашей стране в цифровом преобразовании сектора информационных технологий. Отметила, что привлечение новых инвестиционных проектов, в том числе в области информационных технологий, является приоритетом для Республики Молдова. Мы были впечатлены увиденным и хотели бы, чтобы компания Huawei развивала отношения сотрудничества и обмена передовым опытом со студентами, образовательными учреждениями и компаниями в Республике Молдова, – подчеркнула Гречаный.

Спикер также отметила, что фирма Huawei в Республике Молдова была представлена руководством представительства компании в нашей стране – директором Чжан Фаном и заместителем директора Андреем Слесарем, которые рассказали о реализованных проектах, а также о проектах в процессе внедрения.