Гречаный: Приоритет властей – борьба с коррупцией во всех ее формах (ФОТО, ВИДЕО)

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Председатель Парламента РМ выступила сегодня на Национальной антикоррупционной конференции, организованной по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. Спикер отметила, что нам нужны хирургические меры для укрепления государства, и выразила поддержку усилиям Национального антикоррупционного центра по предотвращению и борьбе с этим явлением.

– Мы добьемся успеха, если будем работать скоординированно, постоянно прилагая усилия и используя прагматичный, реалистичный и решительный подход, при этом жизненно важно участие общества, государственного и частного секторов в борьбе против злоупотреблений и взяток, – заявила она.

Гречаный подчеркнула, что приоритетом властей является борьба с коррупцией во всех ее формах: малых, крупных или системных, а также достижение видимых результатов в соответствии с целями, изложенными в стратегиях, планах действий, а также в национальном антикоррупционном законодательстве. Она также подтвердила открытость парламента для учреждений любого уровня, которые ставят новые задачи для достижения общей цели – сильная и процветающая Молдова без коррупции.

– В этом контексте отметила, что подлинные реформы должны начинаться с каждого из нас – от осознания коррупции до собственного участия в укреплении позиции общественной неподкупности и создании нулевого климата коррупции в государственных учреждениях, – подытожила спикер.



