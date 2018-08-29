Гречаный приняла участие в праздновании Дня независимости в Бричанах

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный вместе с депутатом парламента от фракции ПСРМ Владимиром Головатюком приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости Республики Молдова в городе Бричаны.

Гречаный передала жителям города и Бричанского района поздравление Президента Республики Молдова Игоря Додона.

– Искренне поздравила жителей Бричан от имени Партии социалистов РМ и от себя лично с этим знаменательным праздником – 27 годовщиной независимости Республики Молдова. Пожелала им крепкого здоровья, успехов и процветания, – отметила она на своей странице в соцсети.