Гречаный приняла участие в открытии благотворительной ярмарки в центре «Artico» (ФОТО)

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Сегодня, 4 декабря, председатель парламента Зинаида Гречаный приняла участие в открытии благотворительной ярмарки, организованной для детей с ограниченными возможностями в Республиканском центре «Artico».

– Эта ярмарка является еще одним доказательством того, что, когда есть возможности, есть и прекрасные результаты, – написала Зинаида Гречаный на своей странице в социальной сети.

Председатель парламента поблагодарила всех за активное участие в этом добром мероприятии, где особые возможности трансформируются в способности и навыки. Она также отметила, что Парламент Республики Молдова, вместе с другими государственными органами, поддерживает и способствует социальной интеграции всех жителей страны, которые должны иметь равные шансы в нашей стране.