Гречаный: При необходимости парламент будет работать весь август

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Спикер Зинаида Гречаный объявила на сегодняшнем заседании парламента о том, что, несмотря на завершение, в соответствии с Конституцией РМ, весенне-летней сессии 31 июля, депутатам предлагается выйти на работу уже 12 августа, чтобы компенсировать период бездействия.

– Сообщила, что в августе будут созваны внеочередные заседания парламента. При необходимости мы будем работать весь август, – отметила она.

По словам Зинаиды Гречаный, последние заседания весенне-летней сессии будут проведены 30 и 31 июля, в соответствии с решением Постоянного бюро от 25 июля. На них будут рассмотрены предложения правительства, в том числе по изменению бюджета, и другие проекты. Повестка будет объявлена в понедельник, после заседания Постоянного бюро.