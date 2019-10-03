Гречаный: Преподаватели заслуживают нашего глубокого уважения и восхищения! (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный приняла участие в торжественном мероприятии, посвященного Дню работников образования, и вручила Дипломы Парламента Республики Молдова 1-й степени преподавателям доуниверситетских и университетских учебных заведений страны – за успешную преподавательскую деятельность, самоотверженность и ценный вклад в развитие образования.

Спикер поздравила педагогов с достигнутыми результатами и наступающим профессиональным праздником, пожелала им крепкого здоровья, успехов в своей деятельности и хороших учеников. Она также отметила, что деятельность преподавателей выходит за рамки образования, потому что им приходится быть и педагогами, и администраторами, и социальными работниками, а иногда брать на себя роль родителей или дедушек-бабушек.

– Преподавателям удается в непростых условиях вносить свой неоценимый вклад в воспитание молодого поколения. Вот почему они заслуживают глубокого уважения и восхищения. Обратила внимание на то, что сегодня в мире, основанном на знаниях, профессия педагога становится все более важной и вновь обретает доверие и уважение. В связи с этим подчеркнула, что вместе с работниками системы образования политики будут и впредь находить решения для достойной жизни и благоприятных условий деятельности педагогов, – добавила Зинаида Гречаный.