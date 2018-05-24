Гречаный: Представители экономики не хотят брать новые кредиты, потому что не доверяют налоговой политике, проводимой правительством (ВИДЕО)

В Молдове нет спроса на новые кредиты, потому что нет доверия к экономической и налоговой политикам, проводимым молдавскими властями. Об этом на сегодняшнем заседании парламента заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, обращаясь к министру финансов Октавиану Армашу.

– В бюджете, который ранее уже принял парламент, было предусмотрено приобретение ценных бумаг на сумму 210 миллионов леев. Сейчас вы нам предлагаете выпустить дополнительно ценные бумаги на сумму 2 с лишним миллиарда. Не кажется ли вам, господин министр, что мы извлекаем деньги из банковской системы? Банки не хотят кредитовать национальную экономику, а представители экономики не хотят брать кредиты, потому что не верят в налоговую политику, проводимую правительством. Почему это происходит? Конечно, очень просто инвестировать в ценные бумаги и быть уверенным, что государство вернет тебе эти деньги и процент, хотя доход от этого процента не столь велик. Вы говорите, что возмещаете это за счет внешних источников. Но получается, что эти внешние источники идут на ценные бумаги и займы наших банков вместо того, чтобы направлять их в экономику. Во втором случае эффективность была бы куда выше. Но ведь иностранные займы не инвестируются в национальную экономику, – сказала она.

Председатель ПСРМ также отметила, что хотя официальные данные свидетельствуют о якобы росте суммы кредитов, на самом деле растут рекредитуемые источники, а не новые кредиты, в то время как на новые кредиты со стороны национальной экономики спроса нет.

– Вы знаете, почему, но вы здесь нам об этом не скажете. Нет доверия, и банки, конечно, лучше инвестируют в ценные бумаги и в бумаги Нацбанка. Они очень комфортно себя чувствуют. Но что делать с экономикой? Мы должны подумать о другом инструменте, – добавила она.