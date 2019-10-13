Гречаный представила жителям Вулканешт кандидатов ПСРМ (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась накануне с жителями города Вулканешты и пообщалась с ними на самые злободневные темы, в том числе о предстоящих местных выборах.

Лидер социалистов представила кандидата ПСРМ на должность примара Вулканешт Михаила Онофрей, а также команду кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов и всего Вулканештского района.

– Рассказала о том, что за каждым кандидатом ПСРМ – сильная и организованная партия, которая в любой ситуации поддержит его. Отметила, что кандидаты ПСРМ идут на выборы с разработанной для каждого населенного пункта избирательной программой. Когда есть команда, программа и правильные цели – все получится! – отметила она.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.