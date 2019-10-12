Гречаный представила кандидатов ПСРМ в селе Конгаз (ФОТО)

Гречаный представила кандидатов ПСРМ в селе Конгаз (ФОТО)

Председатель Партии социалистов побывала сегодня в крупнейшем в Молдове селе Конгаз Комратского района. Это уникальное село, которое считается десятым по величине в Европе, что и было зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса.

Село не только большое. Здесь кипит деловая жизнь, действуют сотни предприятий, в том числе сельскохозяйственных, швейных, торговых, мебельных, строительных, транспортных, а также маслобойки, пекарни, мельницы, колбасный цех, филиалы банков и страховых компаний.

⁃ Встретилась с жителями Конгаза, которые выразили заинтересованность в прямом разговоре о важнейших событиях, которые происходят не только в их селе и районе, но и в стране. Обсудили предстоящие 20 октября всеобщие местные выборы. Представила кандидата от Партии социалистов РМ на должность примара села Конгаз Михаила Есира, а также его команду кандидатов в местные советники. Уверена, вместе мы добьемся перемен к лучшему! – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.

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