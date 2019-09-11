Гречаный предложила руководству Китая открыть промышленный парк в Молдове (ФОТО)

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В ходе рабочего визита в Китайскую Народную Республику Зинаида Гречаный встретилась сегодня с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Стороны обсудили вопросы укрепления и развития межпарламентского сотрудничества между Республикой Молдова и Китаем.

В данной связи Зинаида Гречаный заявила, что за 27 лет с момента установления дипломатических отношений с Китаем, между нашими странами налажены хорошие двусторонние связи. Спикер отметила, что Молдова хотела бы установить стратегическое сотрудничество с Китайской Народной Республикой и вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

– В этом контексте подчеркнула заинтересованность нашей страны в продвижении сбалансированной внешней политики и развитии взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами. Вновь обратилась к китайским властям и инвесторам с предложением открыть промышленный парк в Республике Молдова, участвовать в развитии торговых отношений, привлекать потенциальных инвесторов и стимулировать экспорт. Поблагодарила за приглашение принять участие в Евро-Азиатском экономическом форуме и за возможность выступить на официальной платформе сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь», в целях продвижения регионального и международного экономического сотрудничества. Поблагодарила также за открытие и деятельность двух торговых домов Китай – Республика Молдова, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

В свою очередь, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу высоко оценил уровень двусторонних отношений между нашими странами и отметил их растущую динамику. По его словам, Китай заинтересован в импорте вин и сельскохозяйственных товаров из Республики Молдова и хотел бы реализовать совместные проекты в области производства, в социальной, экономической, образовательной сферах, а также в области инфраструктуры.