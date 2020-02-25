Гречаный предложила наладить сотрудничество Молдовы и Армении в сфере информационных технологий (ФОТО)

0

Вместе с делегацией Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный посетила Центр творческих технологий “Tumo” в Ереване.

Члены делегации интересовались образовательным опытом учреждения. Находящийся на стыке технологий и творчества, Центр предлагает почти 15 тысячам подростков возможности и знания, которые помогают им использовать свой потенциал и талант. Целью учреждения является подготовка конкурентоспособных специалистов для рынка труда в стране и, соответственно, для экономического развития государства.

– Отметила, что Республика Молдова также добилась определенных успехов в развитии информационных технологий и в их продвижении среди молодежи. Предложила наладить сотрудничество между центром “Tumo” в Армении и Центром передового опыта в области TIC “Tekwill” в Республике Молдова, – отметила спикер на своей странице в соцсети.