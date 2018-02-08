Гречаный: Правовые институты не реагируют на декларации об “унире”, потому что получили приказ от ДПМ (ВИДЕО)

Антиунионистская декларация, с которой выступила в парламенте фракция Партии социалистов, является логичной реакцией на антиконституционные заявления о поддержке “унири” Молдовы с Румынией, сделанные в нескольких местных советах.

Об этом в ходе телепередачи на канале “НТВ-Молдова” заявила председатель формирования Зинаида Гречаный. Она отметила, что позиция социалистов по этому вопросу была и остается категоричной и соответствующей мнению народа Молдовы, и подчеркнула, что пропаганда со стороны иностранных политиков в Молдове недопустима. Более того, Гречаный также рассказала о существовании доказательств тому, что на советников, подписавших декларацию об “унире”, оказывалось давление.

– Но надо также задуматься и о другом: кто позволил местным советникам заявлять от имени народа, что они за объединение Молдовы с Румынией? Мнение народа выражается путем референдума. А в случае с этими советниками четко прослеживается связь с теми политическими силами, которые разгуливают по нашей стране, размахивая флагом “унири”. Это прямое манипулирование мнением граждан, – подчеркнула она.

На этом фоне, по мнению Гречаной, следовало ожидать противоположное движение. Народные избранники из множества других населенных пунктов возмутились тому, что несколько советников призывают к объединению с Румынией, когда даже все опросы свидетельствуют о полном неприятии гражданами Молдовы такой инициативы.

– Люди не помнят ту так называемую “единую страну”, которая по сути была режимом. Люди помнят войну за защиту Родины, помнят, как румынские генералы убили сотни тысяч молдаван. Кое-кто попросту хочет получить политические дивиденды из этого вопроса, манипулируя общественным мнением, – подчеркнула она.

Говоря о реакции властей Молдовы на столь откровенно нарушающие Конституцию действия, Гречаный посетовала, что демократы, которые позиционируют себя как государственники, не предприняли абсолютно никаких мер на этот счет.

– Думаю, правовые институты государства получили прямые указания со стороны ДПМ молчать по поводу этой ситуации, вот они и подчиняются, молчат и ничего не делают. Мы обратились и в Госканцелярию, которая обязана высказаться по данному вопросу, и ждем ответа. И если мы не обрубим на корню эти действия, то можем получить и то, что творилось в нашей стране в начале 90-х годов, и второе “7 апреля 2009”, – сказала лидер социалистов.

В то же время, Гречаный подчеркнула, что все, кто делает заявления и действия, имеющие своей целью ликвидацию независимости Республики Молдова, рано или поздно должны быть наказаны. Она также отметила, что одним из приоритетов фракции Партии социалистов на текущей сессии парламента является законодательный запрет унионизма, в том числе пропагандирующих его политических партий и организаций, и соответствующий проект закона уже разработан социалистами.

– Такой закон есть и в соседней Румынии, призывы к ликвидации государства там наказываются, а почему у нас это можно допускать? Я уверена, что нынешнее парламентское большинство не проголосует за такой закон, но рано или поздно он все же будет принят, – выразила уверенность председатель ПСРМ.