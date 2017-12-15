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Гречаный: Правительство хочет “съесть” займ от ЕС, не думая о развитии страны (ВИДЕО)

Гречаный: Правительство хочет “съесть” займ от ЕС, не думая о развитии страны (ВИДЕО)

Председатель фракции Партии социалистов Зинаида Гречаный раскритиковала намерение правительства 100 миллионов, которые планируется получить от ЕС, потратить на текущие нужды.

Об этом она заявила в ходе рассмотрения проекта о предоставлении Молдове займа от ЕС в размере 60 миллионов евро, а также гранта в размере 40 миллионов евро. По словам депутата, эти средства должны тратиться на развитие страны.

– Деньги мы “съедим”, но чем возвращать будем эти 60 миллионов евро? Я бы на вашем месте внесла поправку в проект решения, предусматривающую, что если средства нужны, к примеру, на реформу юстиции – они выделялись бы задействованным в ней бюджетникам, если на реформу системы здравоохранения – работающим над ней бюджетникам. Любая реформа требует затрат, но укажите конкретное назначение выделяемых средств, чтобы и внешние партнеры четко понимали, на что они уходят, – обратилась она к докладчику, и.о. замминистра финансов Юрию Чичибаба.

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