Гречаный поздравила жительниц Бельц с 8 Марта (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приняла участие в праздничном концерте, который по случаю Международного женского дня 8 Марта подготовила и провела территориальная организация ПСРМ в Бельцах.

В Национальный театр имени Василе Александри были приглашены женщины, которые внесли значительный вклад в развитие города Бельцы. Их приветствовали исполнители группы «LUME», Ионел Истрати, а также молодые таланты муниципия.

Лидер ПСРМ от всей души поздравила жительниц Бельц с этим красивым женским праздником и пожелала им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и весеннего настроения.

