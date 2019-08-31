Гречаный поздравила жителей Молдовы с национальным праздником «Limba Noastră»

Поздравление спикера молдавского парламента от первого лица.

Уважаемые сограждане,

Поздравляю Вас с национальным праздником «Limba Noastră» – с праздником, который должен нас объединить и сделать сильнее!

Название этого праздника было выбрано очень мудро – чтобы каждый житель нашей страны, независимо от этнической принадлежности, отмечал силу и красоту своих языков и культур. Я убеждена, что разнообразие людей, живущих рядом с нами, определяет нас как нацию и как страну.

Мы живем почти три десятилетия в атмосфере взаимных упреков и споров, связанных с названием языка. Уже стало аксиомой, что общество разделено, и в последние годы степень нетерпимости достигла тревожного уровня. Вот почему в этот день я хочу, чтобы Вы с уважением относились к языку, на котором каждый из нас говорит.

Сегодня мы достигли невозможного, объединив правых и левых политиков ради нашей страны и нашего народа. Я уверена, что, если политики научатся преодолевать свою гордость и амбиции, жители страны, которые всегда проявляют большую мудрость и терпимость, смогут отложить в сторону семантические споры.

Я хочу призвать Вас, дорогие молдаване, румыны, украинцы, русские, гагаузы, болгары, евреи, армяне, поляки, дорогие жители нашей страны, сохранить свой язык, правильно говорить на нем и бережно передать будущим поколениям – как язык, так и нашу общую историю.

Вместе мы можем превратить «Limba Noastră» в прекрасный праздник, который объединяет и вдохновляет поколения!