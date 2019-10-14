Гречаный поздравила жителей Бричан с Днем города (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный сегодня приняла участие в праздновании Храма Бричан. В городе было организовано много различных праздничных мероприятий: и традиционное награждение самых достойных жителей Бричан, и выступление местных творческих исполнителей и коллективов, и детские аттракционы, и праздничный концерт с участием звезд: Натальи Гордиенко, Ольги Чолаку, Zdob și Zdub, DoReDos.

Спикер поздравила своих земляков с днем рождения города, пожелала им крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, развития и процветания Бричан.

– Уверена, что общими усилиями мы можем добиться всех поставленных целей! – отметила она.