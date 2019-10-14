Гречаный поздравила жителей Бричан с Днем города (ФОТО)

Гречаный поздравила жителей Бричан с Днем города (ФОТО)

Председатель Парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный сегодня приняла участие в праздновании Храма Бричан. В городе было организовано много различных праздничных мероприятий: и традиционное награждение самых достойных жителей Бричан, и выступление местных творческих исполнителей и коллективов, и детские аттракционы, и праздничный концерт с участием звезд: Натальи Гордиенко, Ольги Чолаку, Zdob și Zdub, DoReDos.

Спикер поздравила своих земляков с днем рождения города, пожелала им крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, развития и процветания Бричан.

– Уверена, что общими усилиями мы можем добиться всех поставленных целей! – отметила она. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md