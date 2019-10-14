Гречаный поздравила всех верующих с Покровом

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Председатель парламента Зинаида Гречаный поздравила жителей Молдовы с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы имеет особое значение для православных христиан. Этот день напоминает нам, что через милость и молитву мы можем получить помощь Девы Марии, отметила она.

По случаю этого прекрасного праздника я желаю всем христианам в Республике Молдова наслаждаться Благословением Девы Марии для защиты своих семей и домашних хозяйств, – написала спикер на своей странице в соцсети.