Гречаный поздравила Володина с днем рождения (ФОТО)

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Спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный поздравила Председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья, личного счастья, успехов во всех делах и начинаниях.

Зинаида Гречаный выразила Вячеславу Володину глубокую признательность за поддержку и усилия по укреплению дружбы между странами.

– Отметила, что его неиссякаемая энергия, глубокие знания, исключительный опыт и высокий профессионализм служат на благо развития Российской Федерации, а также делу укрепления и развития добрых связей дружбы и сотрудничества между нашими странами. От имени Парламента Республики Молдова и себя лично пожелала, чтобы на пути реализации важных для российского государства задач и благих намерений всегда сопутствовали доверие народа, понимание и поддержка коллег и близких, – отметила она.