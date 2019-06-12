Гречаный поздравила Володина с Днем России

Гречаный поздравила Володина с Днем России

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный поздравила Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина с государственным праздником этой страны – Днем России, и передала самые искренние и сердечные поздравления всему российскому народу.

Молдавский спикер выразила уверенность в том, что дружественные отношения и сотрудничество между Республикой Молдова и Российской Федерацией, в том числе на парламентском уровне, будут и впредь неуклонно развиваться и укрепляться. Кроме того, Зинаида Гречаный пожелала Вячеславу Володину неиссякаемой творческой энергии и больших успехов в государственной деятельности, а также мира и благополучия всему российскому народу.

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