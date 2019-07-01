Гречаный поздравила Влах с победой на выборах и заверила ее в поддержке парламента

Председатель парламента Зинаида Гречаный поздравила Ирину Влах с убедительной победой на выборах башкана Гагаузии.

– Доверие, вновь выраженное народом Гагаузии, подтверждает качества лидера и человека, которые я всегда ценила в Вас. Желаю Вам успехов и важных для жителей Гагаузии достижений. Знаю, что предстоит еще немало сделать, и уверена, что Вы этого добьетесь. Заверяю Вас в полной поддержке Парламентом Республики Молдова и мною лично Вашей деятельности на благо людей региона и страны. Прошу принять уверения в высочайшем к Вам уважении, – отметила она.