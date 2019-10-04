Гречаный поздравила учителей с профессиональным праздником: Роль, которую вы играете в воспитании молодых поколений, – огромна! (ВИДЕО)

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В начале заседания Парламента РМ председатель законодательного органа Зинаида Гречаный обратилась с поздравлением ко всем учителям страны по случаю их профессионального праздника, традиционно отмечаемого 5 октября. Спикер отметила, что это очень важный день, а роль, которую преподаватели играют в воспитании молодых поколений, – огромна.

– Искренне поздравляю всех учителей и желаю им здоровья. Все мы выражаем слова благодарности преподавателям, которые выполняют роль и воспитателей, и лечат души, и, особенно в последнее время, часто заменяют детям мам, пап. Крепкого вам здоровья и терпения! Мы, государство, должны вкладывать как можно больше в образование, в воспитание молодых поколений. Долгих лет жизни нашим учителям! – сказала она.