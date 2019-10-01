Гречаный поздравила своего коллегу и весь народ Китая с 70-летием провозглашения КНР

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От имени Парламента Республики Молдова и от себя лично Зинаида Гречаный с большим удовольствием поздравила Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и весь китайский народ с 70-й годовщиной провозглашения Народной Республики Китай и пожелала благополучия, мира и процветания.

– Выразила убежденность в том, что молдо-китайские двусторонние отношения будут и впредь развиваться и углубляться в духе дружбы и взаимного доверия, а прагматичный диалог, установленный между нашими законодательными органами, будет в полной мере отражать продвижение повестки взаимовыгодного сотрудничества. Отметила, что достижения в процессе модернизации государства и реализации социальных и экономических реформ позволили Китайской Народной Республике укрепить свои позиции лидера на мировом уровне. Подтвердила нашу открытость для активизации сотрудничества между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой, – подчеркнула Гречаный.