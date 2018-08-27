Гречаный поздравила сограждан с Днем независимости: Я верю, что Молдова станет сильным и процветающим государством!

Гречаный поздравила сограждан с Днем независимости: Я верю, что Молдова станет сильным и процветающим государством!

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный поздравила всех граждан Молдовы с днем рождения нашего государства – независимой Республики Молдова.

Гречаный отметила, что за прошедшие 27 лет наша страна сталкивалась с серьезными вызовами, и не все перемены проходили гладко.

– Но я верю, что, несмотря на все сложности, Республика Молдова станет сильным и процветающим государством, потому что мы все этого хотим и мы все приложим усилия для достижения лучшего будущего для нашей страны, – заявила она.

Председатель ПСРМ пожелала согражданам крепкого здоровья, успеха и удачи во всех начинаниях, мирного неба над головой и благополучия.

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