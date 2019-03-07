Гречаный поздравила с наступающим 8 Марта жительниц Окницы и Бричан

0

Накануне праздника Зинаида Гречаный побывала с визитами в Окнице и в Бричанах. Там лидер социалистов приняла участие в концертах, организованных при поддержке Благотворительного фонда первой леди Галины Додон «Din suflet» для жительниц этих районов.

– Сегодня поздравила женщин Окницкого района с Международным женским днем 8 Марта. Пожелала им крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы родные и близкие были рядом, чтобы все задуманное получалось, чтобы любовь и взаимное уважение всегда царили в их домах. По случаю женского праздника в Окнице был организован прекрасный концерт, который прошел при поддержке Благотворительного фонда первой леди «Din suflet». На праздничную программу были приглашены женщины из Окницы и населенных пунктов Окницкого района, перед которыми выступили группа «DoReDoS», Виталие Дани, российская группа «Белый орел», – сообщила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

Председатель ПСРМ посетила и Бричаны, где при поддержке фонда первой леди также был организован праздничный концерт. Мероприятие прошло в обновленном Доме культуры, недавно отремонтированном усилиями городской администрации под руководством примара Виталия Городинского.

– Поздравила бричанских женщин с этим радостным весенним праздником, пожелала им крепкого здоровья, душевного тепла, семейного благополучия, реализации планов и больше радостных моментов в жизни, – подытожила глава формирования.