Гречаный поздравила работников местных органов власти с профессиональным праздником

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Зинаида Гречаный поздравила представителей органов местного самоуправления с их профессиональным праздником и поблагодарила за сопричастность, самоотверженность и ответственность при решении проблем граждан и развития населённых пунктов страны.

Вы находитесь лицом к лицу с людьми – от вашей профессиональной честности и доброжелательности во многом зависит их благополучие и доверие к государству. Я призываю вас продолжать развивать тесное сотрудничество между местными и центральными органами власти. Наше партнёрство и единство необходимы для развития сёл, городов, районов, страны в целом, – отметила спикер парламента.

Гречаный пожелала представителям этой сферы успехов и благодарности за трудолюбие, личных достижений и радости близких людей.