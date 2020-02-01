Гречаный поздравила работников местных органов власти с профессиональным праздником

Гречаный поздравила работников местных органов власти с профессиональным праздником

Зинаида Гречаный поздравила представителей органов местного самоуправления с их профессиональным праздником и поблагодарила за сопричастность, самоотверженность и ответственность при решении проблем граждан и развития населённых пунктов страны.

Вы находитесь лицом к лицу с людьми – от вашей профессиональной честности и доброжелательности во многом зависит их благополучие и доверие к государству. Я призываю вас продолжать развивать тесное сотрудничество между местными и центральными органами власти. Наше партнёрство и единство необходимы для развития сёл, городов, районов, страны в целом, – отметила спикер парламента.

Гречаный пожелала представителям этой сферы успехов и благодарности за трудолюбие, личных достижений и радости близких людей.

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