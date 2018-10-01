Гречаный поздравила председателя КНР с годовщиной образования республики

От имени Партии социалистов Республики Молдова и от себя лично председатель ПСРМ Зинаида Гречаный поздравила Председателя Китайской Народной Республики, Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической Партии Китая Си Цзиньпина с 69-ой годовщиной со дня образования Китайской Народной Республики.

Зинаида Гречаный пожелала ему благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному китайскому народу – мира и процветания. Лидер ПСРМ также отметила, что за прошедшие 69 лет в Китайской Народной Республике были осуществлены очень серьезные и плодотворные экономические реформы.

– Эти реформы соответствуют истории, традициям и внутренней политике китайского народа, и принесли ему большую пользу. Мы имели возможность воочию увидеть это во время прошлогоднего официального визита в КНР. Сегодня Китайская Народная Республика – влиятельная держава, вносящая большой вклад в обеспечение международной стабильности, – подчеркнула она.

Гречаный также отметила, что молдавские социалисты от души приветствуют выдающиеся достижения дружественного Китая во всех сферах общественной жизни и неуклонный рост его международного авторитета.

– Искренне верим, что Китай и в дальнейшем будет добиваться все больших успехов во внутренней и внешней политике, – подытожила политик.