Гречаный поздравила пенсионеров страны с Днем пожилых людей

Председатель ПСРМ поздравила всех людей почтенного возраста с Международным днем пожилых людей.
– С большим уважением и благодарностью хочу поблагодарить Вас за вклад, который Вы внесли в развитие и само существование нашей страны, за Ваш опыт, за сохраненные ценности и традиции которые Вы передаете следующим поколениям. Желаю Вам крепкого здоровья, мира и благополучия, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.
День пожилых людей отмечается в Молдове, как и во всем мире, в первый день октября. Праздник был утвержден решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и является признанием того, что старшее поколение представляет большую и важную силу, и что необходим более серьезный подход к проблемам, связанным с повышением жизненных стандартов, использованием их способностей и опыта.