Гречаный поздравила пенсионеров страны с Днем пожилых людей

– С большим уважением и благодарностью хочу поблагодарить Вас за вклад, который Вы внесли в развитие и само существование нашей страны, за Ваш опыт, за сохраненные ценности и традиции которые Вы передаете следующим поколениям. Желаю Вам крепкого здоровья, мира и благополучия, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.