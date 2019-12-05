Гречаный поздравила офицеров Бригады полиции спецназначения “Фулджер” (ФОТО)

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Председатель парламента Зинаида Гречаный поздравила рядовых и сотрудников Бригады полиции специального назначения “Фулджер” с 28-й годовщиной создания этого подразделения Министерства внутренних дел. Спикер пожелала офицерам успехов и побед.

– Благодарю вас за образцовое выполнение вашей особой миссии. Вы элита Министерства внутренних дел, которая с достоинством служит стране, оставаясь образцом мужества, чести и патриотизма. Вам удается справляться с трудными и рискованными ситуациями, ежедневно проявляя самоотдачу и демонстрируя высокий профессионализм, – написала Гречаный на своей странице в социальной сети.

Кроме этого, председатель парламента поблагодарила офицеров Бригады спецназначения “Фулджер” за самоотверженность, с которой они защищают мир и порядок в обществе, основные права и свободы граждан. Спикер выразила глубокое уважение к преданности и профессионализму, которые демонстрируют офицеры “Фулджер” при выполнении возложенных задач.

– Мы никогда не забудем жертвы, которые вы приносите, обеспечивая защиту основных государственных институтов и борьбу с терроризмом. Мы гордимся вашей деятельностью на благо Республики Молдова! – отметила она.