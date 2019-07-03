Гречаный поздравила нового председателя Европарламента с избранием на этот высокий пост

Гречаный поздравила нового председателя Европарламента с избранием на этот высокий пост

Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный сердечно поздравила Давида-Марию Сассоли с избранием председателем Европарламента. Гречаный отметила, что Республика Молдова всегда придавала первостепенное значение отношениям с Европейским союзом и с его руководящими органами, в том числе с Европарламентом.

– Для меня как председателя Партии социалистов Республики Молдова особенно важно, что господин Сассоли представлял Прогрессивный альянс социалистов и демократов, с которым у нас схожие позиции по многим вопросам социальной политики. Желаю господину Давиду-Марио Сассоли всяческих успехов на его новой должности. Выражаю надежду, что отношения Республики Молдова с Евросоюзом, и, в частности, отношения Парламента Республики Молдова с Европарламентом, ещё более укрепятся в предстоящее время, – отметила она. 

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