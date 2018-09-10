Гречаный поздравила Медведева с победой “Единой России” в ходе Единого дня голосования в РФ

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный сердечно поздравила Председателя Правительства Российской Федерации, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича и всех членов политической партии «Единая Россия» с победой в ходе Единого дня голосования в Российской Федерации 9 сентября 2018 года.

– Победа партии «Единая Россия» ещё раз продемонстрировала, что эта партия является ведущей политической силой в Российской Федерации, пользующейся заслуженным доверием и поддержкой населения страны. Выразила уверенность в том, что партия «Единая Россия» и в дальнейшем будет динамично развиваться, оставаясь надежной базой по подготовке кадрового резерва для всех уровней исполнительной и законодательной власти Российской Федерации. Искренне надеюсь, что сотрудничество между Партией социалистов Республики Молдова и партией «Единая Россия» будет ещё больше расширяться как на межпарламентском уровне, так и на уровне регионов наших стран, – отметила лидер социалистов.

Гречаный также отметила, что от имени Партии социалистов Республики Молдова и от себя лично она направила искренние поздравления Сергею Семеновичу Собянину – с победой на выборах мэра Москвы. Она поблагодарила его за укрепление взаимодействия между Московской Городской Думой и фракцией Партии социалистов Республики Молдова в Муниципальном совете Кишинёва, выстраивание конструктивного диалога. Также Гречаный искренне поздравила Владимира Абдуалиевича Васильева с официальным вступлением в должность Главы Республики Дагестана, а Александра Леонидовича Буркова – с победой на выборах губернатора Омской области.

– Пожелала нашим уважаемым коллегам и партнерам успехов во всех начинаниях, уверенности в своих силах и дальнейших политических побед, – подытожила она.