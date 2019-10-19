Гречаный поздравила юристов с их профессиональным днем

0

Публикуем текст послания без сокращений.

Сегодня, в День работников юстиции, от всей души поздравляю всех судей, прокуроров, судебных исполнителей, юристов государственных учреждений и частных компаний, адвокатов, нотариусов, студентов юридических факультетов – всех тех, кто участвует в процессе правосудия в Республике Молдова, с профессиональным праздником!

Я хотела бы еще раз отметить решающую роль представителей третьей власти в укреплении правопорядка, в том числе в повышении уровня защиты законных прав и интересов граждан.

В настоящее время мы находимся в процессе преобразований, направленных на укрепление доверия населения и внешних партнеров к системе правосудия в нашей стране. Убеждена, что Вы оправдаете высокие ожидания общества и своей компетентной, честной и ответственной деятельностью внесете вклад в обеспечение безупречного функционирования системы правосудия.

Желаю Вам непрерывного профессионального роста, уважения со стороны горожан и коллег, поддержки близких, здоровья и личного счастья!