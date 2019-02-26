Гречаный поздравила Эрдогана с днем рождения

Гречаный поздравила Эрдогана с днем рождения

От имени Партии социалистов Республики Молдова и от себя лично председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный поздравила с днем рождения Президента Турецкой Республики, председателя Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана и пожелала ему здоровья, мира и успехов в осуществлении ответственной миссии служения интересам своего народа.

Гречаный отметила личный весомый вклад господина Эрдогана в упрочение дружбы между Республикой Молдова и Турецкой Республикой. Она также подчеркнула, что Партия социалистов РМ высоко ценит и гордится отношениями дружбы и партнёрства с Партией справедливости и развития Турции.

– Мы находимся во многом на единых идеологических позициях: укрепление государственности, защита национальных интересов и традиционных ценностей наших народов. Мы уверены, что отношения между нашими партиями и дальше будут успешно и плодотворно развиваться во благо наших стран, – добавила лидер ПСРМ.

 

 

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