Гречаный поздравила депутатов с Днём Парламента Республики Молдова

0

23 мая 1991 года был основан Парламент Республики Молдова, ставший преемником Верховного Совета. Именно первый парламент проголосовал за независимость Республики Молдова.

За эти 29 лет наша страна прошла сложный путь, полный вызовов и преобразований. Парламент также претерпел изменения, а количество членов законодательного органа было сокращено с 371 до 101 депутата, отметила на своей странице в соцсети спикер Зинаида Гречаный.

– Но роль депутата остается неизменной всегда и везде – представлять избирателя, доверившего ему мандат. И сегодня я хотела бы напомнить всем депутатам о происхождении этого латинского слова, которое означает «уполномоченный». Люди доверили вам свой голос, и они справедливо ждут, что вы измените их жизнь к лучшему. Никаких закулисных политических игр, никакой беспринципной защиты личных интересов граждане не ждут. Они хотят лучшей жизни для всех. Как вы и обещали, – заявила Гречаный.

По её мнению, чтобы оправдать эти ожидания, нет другого пути, кроме принятия законов – в сфере развития экономики, социальной защиты и здравоохранения, образования и прав человека, в других важных областях.

– И, самое главное, – мы должны заботиться о гражданах. Только так мы можем улучшить имидж парламентского института в Республике Молдова, – отметила председатель законодательного органа.

Спикер парламента пожелала депутатам ответственности, много хороших инициатив, успехов в их реализации и никогда не разочаровывать своих избирателей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.