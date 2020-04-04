Гречаный поздравила бухгалтеров с профессиональным праздником: Дебет, кредит, налоги, зарплата – это всё на ваших плечах

0

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный поздравила бухгалтеров с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 4 апреля.

Спикер парламента отметила, что профессия бухгалтера имеет особое значение для поддержания финансовой безопасности предприятий и организаций, а также их успешного развития.

– Уважаемые бухгалтеры, ваш профессиональный праздник – это прекрасная возможность выразить вам наше уважение и благодарность. Дебет, кредит, налоги, заработная плата – все это на ваших плечах, и со всем этим вы справляетесь благодаря интеллекту, точности, аккуратности и тяжелому труду, зачастую сверхурочному, – написала Гречаный в своём поздравлении.

Спикер пожелала бухгалтерам сохранять и совершенствовать свои качества, но самое главное – беречь свое здоровье и здоровье членов своей семей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.