Гречаный поставила на место Бабук: Мы должны заботиться о собственной стране, а другие государства сами разберутся, что им делать (ВИДЕО)

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Голосование молдавской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы за возвращение России в ПАСЕ вызвало недовольство молдавских демократов. Несмотря на то, что представители парламентской оппозиции были включены в состав молдавской делегации, вице-спикер, демократ Моника Бабук решила все же потребовать в срочном порядке вызвать в законодательный орган страны министра иностранных дел, чтобы чиновник объяснил, на каком основании депутаты Влад Батрынча и Андрей Нэстасе голосовали таким образом.

– Прошу вас воспользоваться вашим правом председателя парламента и внести в повестку заседания слушания с участием министра иностранных дел в связи с голосованием, которое прошло в ночь на вторник в ПАСЕ, когда депутаты Влад Батрынча и Андрей Нэстасе проголосовали за возвращение права голоса России в ПАСЕ. Представляют ли эти депутаты государство РМ, и из каких соображений они так голосовали, учитывая, что депутаты от Польши, Украины, Грузии и Балканских стран голосовали иначе? – сказала Бабук.

В данной связи, председатель парламента Зинаида Гречаный заявила, что приветствует данное решение вышеназванных депутатов и порекомендовала Монике Бабук беспокоиться о собственной стране, без оглядки на другие державы.

– Насколько мне известно, многие государства, с гораздо большим весом и влиянием, проголосовали за возвращение РФ в ПАСЕ. Очень хорошо, что и наши депутаты проголосовали за это. Я приветствую их решение проголосовать за возвращение такого важного государства как РФ в эту международную организацию. Уважаемые коллеги, давайте будем заботиться о собственной стране, о государстве РМ, и будем наводить порядок здесь, в Молдове. А что нужно делать другим государствам – это их личное дело, и они сами разберутся, – отметила Зинаида Гречаный.